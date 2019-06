Turnen

Burgkunstadterin Leonie Heuschmann mit zwei Turnfestsiegen

Unter den rund 10 000 Teilnehmern am bayeri-schen Landesturnfest in Schweinfurt waren auch einige Trampolinturnerinnen des TV Burgkunstadt. Insgesamt fanden 485 Wettkämpfe in 34 Sportarten statt. Dabe...