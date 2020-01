Burgkunstadter Schachclub wächst und spielt erfolgreich

Bei der Hauptversammlung der Schachspielervereinigung 1931 Burgkunstadt im Vereinslokal "Drei Kronen" sprach Vorsitzender Thomas Müller von einem der erfolgreichsten Jahre in der Vereinsgeschichte. Nicht nur die sportlichen Erfolge der 1. Mannschaft mit ihrem Aufstieg in die Bezirksoberliga und einem erfreulichen Mittelfeldplatz nach der Hälfte der Verbandsrunde führte er an, sondern auch die Mitgliederentwicklung, speziell im Schüler- und Jugendbereich.

Müller lobte dabei in erster Linie die beiden Jugendleiter Johannes Türk und Jens Güther und ihre zahlreichen Helfer. Aber auch Michael Wagner, der einen sehr erfolgreichen Schach -Grundkurs an der Grundschule Altenkunstadt durchgeführt habe. Der Kurs wurde so gut angenommen, dass schon eine Fortsetzung geplant sei. Bei Interesse sei dies auch an der Burgkunstadter Grundschule möglich. Durch diese Aktivitäten hat sich die Zahl der Schüler und Jugendlichen, die jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr im Vereinslokal üben, auf bis zu 20 erhöht.

Auch die Erfolge können sich Müller zufolge sehen lassen. So sei man auf einen oberfränkischen Meistertitel bei der U 8 im letzten Jahr und einen dritten bzw. vierten Platz bei der Oberfränkischen Meisterschaft der U 10 in diesem Jahr stolz. Die Mannschaft der U 12 erreichte die zweite Runde im bayerischen Pokalwettbewerb, wo sie erst an Mannschaften aus Nürnberg und Fürth scheiterte. Zu dieser Erfolgsgeschichte passte die Nachricht, dass sich unmittelbar vor der Versammlung vier Mädchen neu angemeldet hatten.

Einen Wermutstropfen hatte der Vorsitzende aber auch noch zu verkünden: Die Stadtverwaltung und der Stadtrat von Burgkunstadt konnten sich nicht dazu durchringen, die erfolgreiche Meistermannschaft bei der Sportlerehrung zu berücksichtigen.

Um diese Erfolge der Schachspielervereinigung auch für die Zukunft zu sichern, beschloss die Versammlung einstimmig ein vom Vereinsausschuss und dem Ersten Vorsitzenden ausgearbeitetes Leitbild. Darin ist festgelegt, welche Ziele sich die Schachspielervereinigung für die Zukunft setzt. Sportlich sollen mindestens immer zwei Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen, wobei die 1. Mannschaft zumindest auf Bezirksniveau spielen soll. Zweitens soll der Verein dauerhaft Trainings- und Fördermaßnahmen insbesondere für Schüler und Jugendliche bereitstellen. Bei der Ausbildung der Schüler und Jugendlichen sollen diese außerdem zu sportlicher Fairness, Selbstverantwortlichkeit, Ausdauer, Pflichtgefühl und Teamfähigkeit motiviert werden. Drittens sind Feiern ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens, da sie dem persönlichen Kennenlernen dienen. Und Viertens unterhält die Schachspielervereinigung gute Beziehungen zu Nachbarvereinen, Verbänden und Kommunen.

Vorsitzender Müller stellte abschließend fest, dass die Schachspielervereinigung zuversichtlich in die Zukunft blicken könne und 2021 ihr 90-jähriges Bestehen feiern werde. red