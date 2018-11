Burgkunstadter punkten im Fichtelgebirge

Ihren dritten Sieg in Serie haben die Tischtennis-Herren des TTC Burgkunstadt in der Landesliga Nordnordost gefeiert. In Marktleuthen gewannen sei mit 9:4 und und stehen nun nach sechs Spielen mit starken 9:3-Punkten auf Rang 3.

Die Burgkunstadter Damen sind nach dem Rückschlag in Unterlauter schnell wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt und haben gegen Scheuerfeld einen wichtigen 8:5-Sieg eingefahren.

Landesliga Nordnordost, Herrren

ASV Marktleuthen -

TTC Burgkunstadt 4:9

Im Gegensatz zum Krimi gegen Untersiemau waren die Burgkunstadter dieses Mal von Beginn an im Spiel: Pol/M. Eideloth und Linz/Nidetzky brachten den TTC in Front, während Voit/C.Eideloth gegen Sys/ Kolmschlag knapp das Nachsehen hatten. Nach einem Erfolg von Pol und zwei Niederlagen von Voit und M. Eideloth mussten die Gäste zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen, doch auf Ricco Linz (jetzt 9:4-Siege), Christopher Eideloth (8:3) und Gerald Nidetzky (9:1) war wieder Verlass. Sie sorgten mit drei Siegen für klare Verhältnisse. Nach den ersten Einzeln führte der TTC mit 6:3. Zwar musste sich Pol im Spitzenspiel noch Sys geschlagen geben, anschließend komplettierten Ulrich Voit und Manuel Eideloth aber die tolle Mannschaftsleistung des TTC und sorgten für den erhofften und am Ende ungefährdeten Sieg im Fichtelgebirge. fk Ergebnisse: Sys/Kolmschlag - Voit/C. Eideloth 3:2, Oettmeier/Langer - Pol/M. Eideloth 1:3, Friess/Wunderlich - Linz/Nidetzky 0:3, Sys - Voit 3:1, Kolmschlag - Pol 1:3, Oettmeier - M. Eideloth 3:1, Friess - Linz 2:3, Langer - Nidetzky 0:3, Wunderlich - C. Eideloth 0:3, Sys - Pol 3:1, Kolmschlag - Voit 1:3, Oettmeier - Linz 1:3, Friess - M. Eideloth 0:3

Bezirksoberliga Damen

TTC Burgkunstadt -

TSV Scheuerfeld 8:5

Nach dem erwartet ausgeglichenen Beginn in den Doppeln erarbeiteten sich die TTC-Damen in den ersten Einzeln eine Führung. Karnoll, Sesselmann und Luisa Piwonski mit ihrem ersten Einzelsieg im TTC-Dress erspielten den Burgkunstadterinnen die 4:2-Führung. Diese verteidigten sie über die zweite Einzelrunde hinweg, da Karnoll und Sesselmann die Niederlagen von Schlee und Piwonski konterten. Sesselmann musste sich Menzner zwar geschlagen geben, doch dafür trug sich auch Anja Schlee gegen Krause in die Siegerliste ein. Eine klasse aufgelegte Elke Karnoll machte den Heimsieg perfekt, der dem TTC nun wieder etwas Luft zu den Abstiegsplätzen verschafft. fk Ergebnisse: Schlee/Karnoll - Krause/Kirsten 3:0, Sesselmann/Piwonski - Menzner/ Wittmann 0:3, Schlee - Wittmann 1:3, Kar-noll - Menzner 3:0, Sesselmann - Kirsten 3:0, Piwonski - Krause 3:0, Schlee - Menzner 0:3, Karnoll - Wittmann 3:0, Sesselmann - Krause 3:0, Piwonski - Kirsten 0:3, Sesselmann - Menzner 0:3, Schlee - Krause 3:0, Karnoll - Kirsten 3:0

Verbandsliga Nordost Jugend

TTV 45 Altenkunstadt - SpVgg Erlangen 8:5

Der positive Lauf der Altenkunstadter Jugend in der Verbandsliga geht weiter. Auch gegen die Erlanger erspielte der TTV-Nachwuchs nach einer großartigen Vorstellung einen knappen Sieg. Damit liegen sie in der Verbandsliga mit 9:1 Punkten hinter TV Glück-Auf Wackersdorf (10:2) auf der zweiten Position.

Die Begegnung blieb spannend bis zum Schluss, da die Erlanger mit ihrem überragenden Akteur Waßmann, der Beste in dieser Liga mit 1890 TTR-Punkten, immer wieder ausglichen und sogar mit 4:3 in Führung gingen. Doch die Hausherren, die sich alle in die Siegerliste eintrugen, konterten geschickt und fuhren zwei wertvolle Punkte ein, womit sie ungeschlagen bleiben. Das Doppel Christopher und Leon Fredrich, sowie Paul Hofmann (2), Christopher Fredrich (2), Leon Fredrich (2) und Niklas Zink holten die Punkte zum Gesamterfolg.

Am kommenden Samstag sind die TTVler (9:1 Punkte) zunächst beim Fünften Oberviechtach (5:9) zu Gast, ehe es in Wackersdorf (10:2) zum Gipfeltreffen kommt. gi