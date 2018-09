Burgkunstadter Julian Hatzold am schnellsten bergauf

Julian Hatzold, das Burgkunstadter Mountainbike-Talent, der schon seit 2010 das Trikot vom Turnverein Redwitz trägt, ist oberfränkischer Meister im Bergzeitfahren.

Der 15-Jährige fuhr die drei Kilometer lange Bergstrecke in Stadtsteinach in einer Zeit von 11:45 Minuten, nur zwölf Sekunden langsamer als der Tagesschnellste Lucas Heiß vom RCV Trieb, der in der Eliteklasse startete. "Ich habe mir das Rennen gut eingeteilt und schnell gemerkt, dass ich heute weit nach vorne fahren kann", verrät Julian. Er gehört seit zwei Jahren dem MTB-Bayernkader an und startet neben dem regionalen Cube-Cup auch in der Bayernliga und in der Bundesliga-Nachwuchsserie. Seine ganze Familie steht voll hinter ihm. Seine Schwester Katharina fährt selbst auch MTB-Rennen und für seine Eltern kommen im Jahr einige Tausend Kilometer mit dem Auto zusammen, um die einzelnen Rennveranstaltungen zu besuchen. Trotz seines jungen Alters hat er bereits viele Pokale in seinem Zimmer stehen. Seine Freude am Mountainbikesport ist riesig.

"Mit Julian zu arbeiten, macht enorm viel Spaß. Er besitzt sehr viel Potenzial", sagt Trainer Martin Paulusch. "Wenn ich sehe, mit welch geringem Trainingsaufwand der Junge seine Ziele erreicht, wird er in der Radpsortszene noch das eine oder andere Wörtchen mitreden können."

Julian ist sich bewusst, dass es ein sehr langer und steiniger Weg in die deutsche Mountainbikespitze ist. Dabei gibt es viel wichtigere Dinge im Leben als die für ihn schönste Nebensache der Welt, das Radfahren, nämlich die Schule. Auf die möchte er sich in seinem Abschlussjahr besonders konzentrieren. "Ich werde weiterhin trainieren und bei den Rennen versuchen, mein Bestes zu geben. Aber Schule hat definitiv erst mal Vorrang", blickt er voraus. che