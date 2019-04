Burgkunstadter beenden ihre Durststrecke mit 9:6-Erfolg

Der TTC Burgkunstadt hat seine Schwächephase beendet und den ersten Sieg in der Rückrunde der Herren-Landesliga Nordnordost gefeiert. Das 9:6 beim TSV Untersiemau II festigte zudem Platz 3. Einen Rang besser - und das bereits mit zehn Punkten Vorsprung - ist der TTV Altenkunstadt platziert. Auch beim TS Kronach gab er sich keine Blöße und gewann 9:4.

Landesliga Nordnordost, Herren

TSV Untersiemau II -

TTC Burgkunstadt 6:9

Der TTC punktete in den Doppeln durch Linz/Nidetzky und C. Eideloth/Klieme, doch Pol/Voit verloren deutlich mit 0:3. Sven Pol revanchierte sich im Einzel gegen Oliver Kobinski mit einem 3:1. Zudem bauten Ulrich Voit und Gerald Nidetzky mit knappen Siegen den Vorsprung auf 5:2 aus. Christopher Eideloth sorgte dafür, dass diese Drei-Punkte-Führung nach der ersten Einzelrunde Bestand hatte. Da Pol und Ricco Linz anschließend unterlagen, wurde es noch einmal eng. Doch das mittlere Paarkreuz des TTC stellte die Weichen auf Sieg: Erneut hatten Voit und Nidetzky zu kämpfen, holten aber dank beherzter Leistungen die Punkte. Niklas Klieme besiegelte mit seinem Erfolg den Auswärtssieg. fk Ergebnisse: Ehrlicher/Beygang - Linz/Nidetzky 1:3, Kobinski/Funk - Pol/Voit 3:0, Hennemann/Heinze - C. Eideloth/Klieme 0:3, Hennemann - Linz 3:1, Kobinski - Pol 1:3, Ehrlicher - Nidetzky 2:3, Funk - Voit 1:3, Beygang - Klieme 3:0, Heinze - C. Eideloth 1:3, Hennemann - Pol 3:2, Kobinski - Linz 3:1, Ehrlicher - Voit 1:3, Funk - Nidetzky 1:3, Beygang - C. Eideloth 3:1, Heinze - Klieme 1:3

TS Kronach -

TTV Altenkunstadt 4:9

Das Spiel startete mit drei packenden Doppeln, die alle erst im fünften Satz entschieden wurden. Ulrich/Nazaryschyn und Zeller/ Niewiadomski siegten für die Gäste, Funke/Zasche unterlagen. In den Einzeln waren Martin Ulrich, der durch das Fehlen von Hurina an Position 1 rutschte, und Holger Funke die Matchwinner. Beide blieben ungeschlagen. Im Spitzenpaarkreuz revanchierte sich Martin Ulrich beim Kronacher Christoph Teille für die Hinspielniederlage mit einem einem 3:1, doch sein Teamkollege Dimytro Nazaryschyn musste sich geschlagen geben. Da auch Frank Zeller den Kürzeren zog, war die Partie beim Stand von 3:3 völlig offen. Doch nun holten die Altenkunstadter vier Siege in Folge: Funke, Uwe Niewiadomski und Tino Zasche überzeugten bei ihren 3:0-Erfolgen auf ganzer Linie. Und dann trumpfte Ulrich gegen den zuvor ungeschlagenen Bulgaren David Kostadinov auf. Nach zum Teil überragenden Ballwechseln schnappte sich der Altenkunstadter den fünften Satz mit 11:8 - die Vorentscheidung war gefallen. Funke und Zeller beseitigten die Restzweifel am Auswärtssieg. gi Ergebnisse: Kostadinov/Rauscher - Funke/ Zasche 3:2, Teille/Eichner - Ulrich/Nazaryschyn 2:3, Grube/Bittruf - Zeller/Niewiadomski 2:3, Kostadinov - Nazaryschyn 3:0, Teille - Ulrich 1:3, Rauscher - Zeller 3:1, Eichner - Funke 0:3, Bittruf - Niewiadomski 0:3, Grube - Zasche 0:3, Kostadinov - Ulrich 2:3, Teille - Nazaryschyn 3:0, Rauscher - Funke 1:3, Eichner - Zeller 0:3.

Bezirksoberliga, Damen

TSV Untersiemau -

TTC Burgkunstadt 8:0

Das Saisonziel Klassenerhalt hatte der TTC bereits erreicht, so dass die Klatsche gegen den Vizemeister nicht ins Gewicht fiel. Bereits die Doppel gingen klar an die Gastgeberinnen. Im Anschluss zeigten Anja Schlee und Jana Siegemund gute Leistungen, verloren aber in fünf Sätzen. Näher kamen die Burgkunstadter dem Ehrenpunkt nicht mehr. In den folgenden Duellen gewannen sie insgesamt nur noch einen Satz. fk Ergebnisse: Dümmler/Roth - Schlee/ Schütz 3:0, Habermann/Gläser - Siegemund/Piwonski 3:0, Dümmler - Siegemund 3:2, Roth - Schlee 3:2, Habermann - Piwonski 3:0, Gläser - Schütz 3:1, Dümmler - Schlee 3:0, Roth - Siegemund 3:0

Bezirksliga Gruppe 2 Süd, Herren

TTC Lettenreuth -

TV Schwürbitz III 9:3

Der TTC beendete seine starke Saison (3. Platz) mit einem klaren Erfolg gegen das überforderte Schlusslicht. Nach zwei Doppelerfolgen zog Lettenreuth mit 3:0-Siegen von Christopher Sandberg, Manuel Bojer und Uwe Jakob auf 5:1 davon und geriet nicht mehr in Gefahr. Hervorzuheben sind bei den Hausherren Jakob und Bojer, die es auf je zwei Einzelsiege brachten. gi Ergebnisse: Sandberg/Lutter - Korzendorfer/Fleischmann 3:0; Bojer/Gahn - Lauer/Haselmann 3:0; Jakob/Schlottke - Dillinger/Ilchmann 2:3; Sandberg - Fleischmann 3:0; Bojer - Korzendorfer 3:0; Jakob - Lauer 3:0; Gahn - Dillinger 1:3; Lutter - Haselmann 3:0; Schlottke - Ilchmann 3:1; Sandberg - Korzendorfer 1:3; Bojer - Fleischmann 3:1; Jakob - Dillinger 3:0 TTC Küps -

TSV Breitengüßbach 9:3

Mehr Mühe als es das Ergebnis ausdrückt hatte die Heimmannschaft mit dem Absteiger. Die Doppel gewann Küps mit 2:1 und vergrößerte den Vorsprung im Anschluss auf 7:1. Doch dann verkürzte der TSV Breitengüßbach auf 7:3. Die beiden Siege zum 9:3-Endstand waren dann harte Arbeit: Witali Gutbrod und Roland Bittruf mussten jeweils in den fünften Satz. km Ergebnisse: Busch/Bittruf - Müller/Streit 3:0, Gutbrod/Deuerling - Zack/Walter 1:3, Hopf/Fischer - Neppig/Schmelzer 3:2, Busch - Müller 3:1, Gutbrod - Zack 3:2, Bittruf - Streit 3:0, Deuerling - Walter 3:1, Hopf - Schmelzer 3:0, Fischer - Neppig 2:3, Busch - Zack 0:3, Gutbrod - Müller 3:2, Bittruf - Walter 3:2