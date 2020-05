Den Sonntag Kantate ("Singet") am 10. Mai begeht die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt in doppelter Weise: Erstmals können - nach der Aufhebung des Verbotes von Gemeindegottesdiensten - die Gemeindeglieder der Christuskirche wieder um 9.30 Uhr in der Kirche zum Gottesdienst zusammenkommen (vorherige Anmeldung im Pfarramt erbeten). Dieser Gottesdienst wird verkürzt gehalten unter Einhaltung der Abstandsregelung und mit Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (auch am Kircheneingang gegen Spende erhältlich). Zugleich wird für den Kantate-Sonntag eine "Online-Liederandacht" mit Suzan Baker und Dennis Lüdecke auf der Homepage www.lebenszeichen-christuskirche.de eingestellt. Das Künstlerpaar wird im Rahmen der Andacht Lieder der Ermutigung singen, die von Suzan Baker jeweils mit persönlichen Worten eingeführt werden. Ab Sonntag, 17. Mai ist geplant, die Gottesdienste in der Christuskirche per Livestream zu übertragen. Näheres wird noch bekannt gegeben. red