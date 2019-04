Burgkunstadt will Rang 3 absichern

Zum Abschluss der Tischtennissaison empfangen die Burgkunstadter am Samstag (17 Uhr, Stadthalle) die TS Kronach. Die TTCler haben in der vergangenen Woche ihren ersten Sieg in der Rückrunde feiern können und wollen diesen Erfolg gegen Kronach wiederholen. Schon mit einem Punkt wäre dem TTC Platz 3 nicht mehr zu nehmen. Kronach kämpft noch um den Ligaverbleib und hat am Freitag bereits das wohl entscheidende Spiel gegen Mistelgau zu bestreiten. Gut vorstellbar, dass Kronach auch in Burgkunstadt auf seinen bulgarischen Topspieler Kostadinov setzt. Dann wird's schwieriger, etwas Zählbares zu holen fk