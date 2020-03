Burgkunstadt wahrt Aufstiegschance - Heimsieg für Seubelsdorf

In der Schach-Bezirksoberliga wahrt die SSV Burgkunstadt dank eines klaren 5,5:2,5-Sieges über Neustadt ihre Aufstiegschance. Mit dem gleichen Ergebnis siegte Seubelsdorf über Rehau.

Bezirksoberliga

SSV Burgkunstadt - SV Neustadt 5,5:2,5

Gegen den Tabellensiebten mussten sich lediglich Andreas Schnapp und Johannes Türk in ihren Duellen gegen Torsten Müller und Hans Luthardt geschlagen geben. Keinen Sieger gab es am vierten Brett beim Duell zwischen Matthias Rotsch und Norbert Wagner. Die Punkte für die Burgkunstadter holten Alexander Öhrlein, Jens Güther, Daniel Völker, Uwe Max und Thomas Barnickel.

Im Duell zwischen Güther und Eduard Kreiling brach der Burgkunstadter in die Bauernstellung ein und es drohte ein undeckbares Matt. Die Racheschachs des Gegners konnten nur einen geringfügigen Aufschub bewirken.

Am ersten Brett schaffte es Öhrlein durch konsequentes Figurenspiel einen Bauern zu gewinnen. Nach einem weiteren Bauerngewinn sah sein Gegner Leon Bauer keine Gewinnmöglichkeit mehr und gab auf.

An Brett 8 blockte Barnickel die Drohungen von Axel Luthardt ab und zielte seinerseits auf die Königsstellung, was ihm die Qualität und damit den Sieg der Partie einbrachte. Am siebten Brett baute Völker gegen Dietmar Weber eine stabile Stellung auf. Beide Spieler belauerten sich und suchten den kleinen Fehler des Gegners. Dabei vergaß Weber offensichtlich, die Zeit im Auge zu behalten, sodass das unerbittliche fallende Blättchen seine Niederlage besiegelte. Max beendete gegen Helmut Eber das Spiel, das nach über fünf Stunden und 70 Zügen an die SSV ging. Damit hatten die Burgkunstadter den 5,5:2,5-Heimsieg eingetütet und den zweiten Tabellenplatz in der Liga abgesichert. Im letzten Saisonspiel wird sich entscheiden, ob die SSV noch auf den ersten Platz springen kann. tb SV Seubelsdorf - ASV Rehau 5,5:2,5

Die Seubelsdorfer haben den ASV Rehau in die Bezirksliga befördert. Einen Spieltag vor Saisonende hat der ASV nach der Niederlage beim SVS keine Chance mehr, den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga zu schaffen.

Die Seubelsdorfer mussten sich in keinem Duell geschlagen geben, dafür gab es ganze fünf Mal keinen Gewinner. Jürgen Gegenfurtner, Matthias Bergmann, Ivan Adamovic, Tudor Focsa Lutz und Kilian Mager trennten sich jeweils von ihren Gegnern mit einem Remis. Tobias Kolb, Christian Gebhardt und Hans-Jürgen Drechsel siegten in ihren Duellen und holten die Punkte für den 5,5:2,5-Heimsieg. red