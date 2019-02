Burgkunstadt muss nach Hof

Nicht nur eine lange Anfahrt, sondern auch eine schwieriges Auswärtsaufgabe erwartet die Burgkunstadter Tischtennis-Herren am Samstag (18 Uhr) beim TTC Hof. Die ohnehin schon stark besetzte Hofer Truppe um Spitzenspieler Cirpaci-Szanto hat zur Winterpause in Marco Zirkel nochmals Verstärkung bekommen und bislang in der Rückrunde unter anderem mit einem 9:3 gegen Kronach und einem 9:1 gegen Marktleuthen beeindruckt. So ist auch die Ausgangslage für die Burgkunstadter klar: Tritt Hof in Bestbesetzung an, wird es ungemein schwer, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Wenn ein Erfolgserlebnis her soll, dann müssen die Burgkunstadter wohl über die mannschaftliche Ausgeglichenheit und speziell im mittleren und hinteren Paarkreuz punkten. fk