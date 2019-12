Burgkunstadt holt sich den Carl-von-Linde-Pokal

Der Linde-Pokal 2019 im Hallenfußball der Carl-von-Linde-Realschule Kulmbach ging in diesem Jahr an das Gymnasium Burgkunstadt. Zum 43. Traditionsturnier traten heuer die Realschulen Burgkunstadt, Kronach I und Kronach II sowie die Gymnasien Burgkunstadt, das Caspar-Vischer-Gymnasium und das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium an. Begrüßt wurden die Mannschaften von Sportlehrer Jürgen Hoffmann von der Carl-von-Linde-Realschule.

In einem spannenden Endspiel mit überragenden Torhüterleistungen auf beiden Seiten, siegten die Fußballer des Gymnasiums Burgkunstadt mit 5:3 Toren verdient gegen die Realschule Kulmbach. Das Gymnasium Burgkunstadt stellte auch den besten Torschützen des Turniers: Lennard Guthe mit 11 Treffern.

Die von der Sparkasse Kulmbach-Kronach gespendeten Pokale und von Partyservice Michael Stöcker gesponserten Fußbälle überreichte Gebietsdirektor Rainer Strobel. red