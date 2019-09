Burghaslacher pilgern nach Schlüsselfeld

Die Burghaslacher Wallfahrt ist mittlerweile eine richtige Tradition geworden. Dieses Jahr wird am Sonntag, 29. September, die Marienkapelle in Schlüsselfeld - ein barockes Kleinod in unmittelbarer Nachbarschaft - besucht. Los geht's um 9.30 Uhr an der Ägidiuskirche und gegen 9.45 Uhr in der Fürstenforster Straße (oben am Gemeindewald). Der Gottesdienst wird dann mit der Kirchengemeinde Aschbach um 11 Uhr gefeiert. Selbstverständlich sind auch alle, die nicht mitlaufen, willkommen. Im Anschluss sind Tische in der Pizzeria "bei Marija" reserviert. Damit dort besser geplant werden kann, wird um Anmeldung im Pfarramt unter Telefon 09552/324 gebeten. red