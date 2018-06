Burggespenst steigt aus der Kiste

Geschenke für den Burggeist



Mit dem Musical "Geisterstunde auf der Burg" bescherten die Mädchen der staatlichen Realschule von Burgkunstadt ihrem Publikum ein ganz besonderes Ereignis.Prächtige Kostüme, eine effektvolle Beleuchtung und interessante Begebenheiten zwischen Mut und Freundschaft begeisterten dabei alle. Die Aula der Realschule gab den Rahmen für ein ganz besonderes Ereignis, denn zehn Schülerinnen der 5. bis 7. Jahrgangsstufe hatten mit der Sängerin und Musikpädagogin Nicola Probst bei ihrem Ganztagsklassen-Projekt ein Musical einstudiert.Kerzenleuchter, ein menschliches Skelett, Fledermäuse und schummriges Kerzenlicht setzten die Bühnenlandschaft in einen schaurigen Rahmen. Und dies hatte auch seinen besonderen Grund, denn stand doch eine Burg-Kulisse im Mittelpunkt. Begeistert wurden die Burgbewohner in ihren liebevoll zusammengestellten Verkleidungen empfangen.Nach und nach traten Zauberer, Burgfräulein und Fledermäuse, sowie schwarze Gestalten, die in den dunklen Räumen kaum zu sehen waren, hervor. Sie konnten von Anbeginn an alle mit ihren musikalischen Darbietungen begeistern. Währenddessen rückte der Zeiger der Uhr unaufhaltsam der Geisterstunde um Mitternacht näher. Alle freuten sich schon darauf, dass das Spuken beginnt, doch so diesmal nicht.Deshalb beschäftigte alle Burgbewohner die bange Frage: "Wo ist das Burggespenst Baltasar"? Es begann eine hektische Suche, auch wenn dabei vor allem etwas Mut gefordert war und jedes der Schlossgespenster auf seine Weise versuchte "Baltasar" zu finden. Dann die Erleichterung bei allen Burgbewohnern, als das Schlossgespenst einer Kiste entstieg, wobei Baltasar gleich zu Beginn zu allen sagte, was fast unvorstellbar für einen Burggeist war, er habe sich ganz einfach nur gefürchtet. Deshalb blieb es ein Anliegen von allen, wie sie mit dazu beitragen könnten, dass das Burggespenst seine Angst überwinden könnte.Die dienstbaren Geister überreichten ein kleines Geschenk und bereiteten sogar einen Zaubertrank zu, damit sich ihr Burggeist nicht mehr fürchtete. Gemeinsam blickten sie in die Nacht, sahen die Sterne und unternahmen Abendspaziergänge, doch kam immer und immer wieder die Erkenntnis von Baltasar: "Ich fürchte mich."Er war damit allerdings nicht alleine, denn auch die anderen Schlossgeister gestanden ein, dass sie in ihrem Leben ebenfalls schon einmal Angst gehabt hatten. Aus der Ferne nahte dann ein kleines Glühwürmchen, erhellte die Bühnenlandschaft und konnte letztlich dazu beitragen, dass alle ihre Angst überwanden. Dies brachten sie gesanglich zum Ausdruck, wie zuvor aus vielen kleinen Steinchen etwas ganz Großes wurde, nämlich dass Freundschaften und eine Gemeinschaft entstehen können.Stellvertretender Schulleiter Harald Gerner dankte der Musikpädagogin Nicola Probst und den Schülerinnen, die allen dieses kurzweilige Musical beschert hatten. Er sagte: "Ihr habt euch damit alle selbst übertroffen" und sprach damit den Besuchern dieser "Geisterstunde" gleichsam aus dem Herzen.