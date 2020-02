Burgerbrater pachtet Imbiss an der Schütt

"Es ist kein Aprilscherz", erklärte Bürgermeister German Hacker (SPD), am 1. April eröffnet Robert Zibert von den "Koch Rockers" einen Imbiss an der Schütt in den früheren Räumen von "Grüns Speisekammer". Wie Hacker berichtete, sei es nicht ganz leicht gewesen, nach der Ausschreibungsphase einen geeigneten Pächter zu finden. Robert Zibert betreibt seit 2015 unter anderem die zwei Foodtrucks "Koch Rockers" und "Old Rockers Kitchen" und ist mit seinen Mitarbeitern in ganz Deutschland unterwegs. Einer seiner Mitarbeiter aus Herzogenaurach machte seinen Chef auf das Inserat der Stadt aufmerksam, und nach einer Besichtigung entschloss sich Zibert, auch wegen der guten Lage, zu einer Bewerbung. Den Pachtvertrag hat er am Freitag unterschrieben.

"Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Zibert einen erfahrenen Betreiber gefunden haben", erklärte Christian Stöcker von der Abteilung Gebäudewirtschaft des Rathauses. Auf Ziberts Schürze prangt bereits das neue Logo: "Rocker's Lunchbox Herzogenaurach - Imbiss & Take Away".

Bio-Besteck

Der neue Pächter weiß auch schon, was auf der Speisekarte stehen wird: Nämlich Burger und Sandwiches sowie Salate in verschiedenen Variationen, aber es wird auch Schaschlik, Steaks, Schnitzel und Currywurst geben. Auch wechselnde Gerichte auf der Wochenkarte sowie Spezielles für Schüler und Studenten werden angeboten. Alle Speisen und Zutaten kommen aus der Region wie dem Knoblauchsland und von regionalen Partnern. Wie der Betreiber versichert, werden nur Verpackungen und Besteck aus biologischen Erzeugnissen verwendet.

"Grüns Speisekammer" musste nach nur eineinhalb Jahren aus gesundheitlichen Gründen schließen, der Pächter hat den Platz mit dem schmucken Gebäude nur ungern verlassen. Wie Christian Stöcker erläuterte, wird sich außen am Gebäude nichts verändern, nur die Küche wird angepasst.