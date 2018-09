Burger: "Müssen uns unsere Sporen wieder verdienen"

Weder die DJK Dampfach noch der FSV Krum ist mit der derzeitigen Situation in der Fußball-Bezirksliga Unterfranken zufrieden. Die Röggele-Elf steht mit sechs Punkten auf Rang 13, der FSV Krum folgt mit vier Zählern auf Tabellenplatz 15.

Krums Trainer Tobias Burger forderte zuletzt eine Reaktion seiner Mannschaft - und die sah er am Mittwoch im Pokalspiel gegen den TSV Aidhausen, der zuvor auch die DJK Dampfach aus dem Wettbewerb warf. Mit 3:1 siegte der FSV, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und zog souverän in die nächste Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene ein. TSV Gochsheim - DJK Dampfach

Es war wieder nichts mit dem ersten Heimsieg für die DJK Dampfach in der laufenden Saison. Am vergangenen Spieltag musste sich die Elf von Steffen Rögele mit einem 1:1 gegen den FC Bad Kissingen begnügen und verbleibt somit weiterhin im unteren Bereich der Tabelle. "Gochsheim ist in der letzten Saison fast aufgestiegen und ist natürlich eine sehr gute Mannschaft, die auch nicht so gut gestartet ist, wie sie sich das erhofft haben oder jeder erwartet hat", weiß der DJK-Coach um die Stärken des Gegners.

Er betonte allerdings im gleichen Atemzug die eigenen: "Grundsätzlich waren wir bisher nie die Unterlegenen. Deshalb ist es so, dass wir dahin fahren, um etwas mitzunehmen. Es ist schade, wie es die letzten Spiele gelaufen ist, dass wir aus der Überlegenheit und dem Chancenplus wenig gemacht haben. Das Positive ist, dass wir in den letzten vier Spielen ungeschlagen waren und nur drei Gegentore bekommen haben. Dennoch haben wir meiner Meinung nach zu wenig aus unseren Chancen gemacht."

FSV Krum - TSV Bergrheinfeld

Im Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die beide am vergangenen Spieltag mit 0:3 unter die Räder kamen, wollen die Krumer natürlich das Ruder herumreißen und drei Punkte mitnehmen. "In unserer Situation ist kein Gegner gelegen. Man kann nicht sagen, da kommt ein Aufsteiger, sondern wir müssen uns erst einmal unsere Sporen wieder verdienen. Bergrheinfeld hat bisher in der Bezirksliga gut mithalten können und wenn ich mir die Tabelle anschaue, sind eher die Etablierten hinten drin. Deshalb gilt es am Sonntag gegen Bergrheinfeld, dass wir Punkte holen müssen, aber erst einmal uns selbst wieder zu stabilisieren und die katastrophalen Fehlerketten abzustellen", fordert Krums Trainer Tobias Burger eine erkennbare Steigerung von seinem Team. bre