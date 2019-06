Burger feiert 80.

Walter Burger feiert heute seinen 80. Geburtstag. Weit über die Grenzen Bambergs hinaus ist der pensionierte Lehrer nicht nur wegen seiner vielfältigen sportlichen Aktivitäten bekannt. So wurde er 1956 mit der DJK Don Bosco Bamberg bayerischer Jugendmannschaftsmeister im Tischtennis und zählte damals zu den 16 besten Akteuren der Jugendsonderklasse 1. Beim TSV Eintracht Bamberg trug Burger in den 1960er-Jahren nicht nur als Tischtennisspieler, sondern auch als Fußballer wesentlich zu den vielen Erfolgen des Vereins mit bei. Bis zur Fusion mit dem 1. FC 1901 Bamberg im Jahre 2006 absolvierte er über 750 Mannschaftsspiele für die Eintracht. Bis heute sind es rund 950. Mit den Fußballern aus der Gartenstadt wäre ihm 1969 fast der Sprung in die Landesliga gelungen, doch das Ausscheidungsspiel gegen den ASV Gaustadt wurde verloren. Wenn es seine Gesundheit zulässt, wird es Burger wohl noch auf 1000 Tischtenniseinsätze für seinen Verein bringen. red