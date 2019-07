Burgen und Nadelbäume?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 18. Juli 2019 ist BURGTHANN.

Burgthann ist eine Gemeinde und liegt in Mittelfranken, im Landkreis Nürnberg. Sie liegt zwischen Frankenalb und Jura und besticht durch den Kontrast von lebendem Gewerbe und naturbelassenen Wäldern.Etwa 11.500 Einwohner leben in Burgthann und genießen Infrastruktur, Vereinsleben und erholsame grüne Landschaft mit allerhand Freizeitmöglichkeiten.



Highlights in Burgthann:

- Die Burg Burgthann: Wie der Name der Gemeinde schon vermuten lässt, befindet sich in der Gemeinde die gut erhaltene Burg Burgthann aus dem 12. Jahrhundert. Ritter und Reichsministrale ließen sie damals erbauen und diente vor allem als Schutz und Überwachungspunkt. Vom damals 35 m hohen Bergfried hatte man einen weiten Blick ins Tal und über die gesamte Umgebung. Seit 1984 gibt es eine Fördergemeinschaft, die die Burg vor dem Verfall bewahrt. Heute finden zahlreiche Festlichkeiten und kulturelle Veranstaltungen auf der Burg statt. Die ehemalige Kapelle wird als Jugendraum genutzt und zahlreiche Räume wurden als Heimatmueseum geöffnet.

- Der Goldkegelplatz: Seit Juli 2012 gibt es den Goldkegelplatz, der die Stelle markiert, an der sich die Oberpfalz und Mittelfranken treffen und wo bis 1806 die Reichsgrenze zwischen Franken und Altbayern verlaufen ist. Mittelpunkt des Platzes ist - wie der Name schon sagt - eine Skulptur im Maßstab 5:1 des im Februar 1953 gefundenen Goldkegels. Das Original kann heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg bewundert werden. Der Goldkegel stammt aus der Urnenfelderzeit 1100 bis 800 Jahre vor unserer Zeitrechnung und ist damit ein sehr wertvolles Relikt.

Gewinner

33 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Dieses mal war's richtig knifflig! Einige Rätsler waren sich nicht sicher, ob nun Zapfendorf oder doch Burgthann gemeint ist. Die Mehrheit hat aber klar Burgthann erkannt - und das obwohl uns ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Statt einer Tanne war wohl eher eine Fichte abgebildet. Wir bitten dieses Fauxpas zu entschuldigen.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Con Ny" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann.

