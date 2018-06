Burgebracher peilen das Pokalfinale an

"In der Oberliga durchstarten"



vs



Auf die Burgebracher Ringerfans wartet am Samstag (19.30 Uhr) in der Windeck-Halle das Pokal-Halbfinale ihres TSV gegen den starken Bayernliga-Vertreter SC 04 Nürnberg.Der Gastgeber möchte in der kommenden Saison in der umstrukturierten Oberliga Nord ganz vorn mitringen. Deshalb wurde die Mannschaft punktuell verstärkt. Am Samstag werden die Neuzugänge den TSV-Fans vorgestellt. Sie wollen den Zuschauern auf der Matte zeigen, was sie können.Der Gegner ist der SC 04 Nürnberg. Die Gäste ringen in der Bayernliga Nord und besiegten im Viertelfinale den RSV Schonungen sensationell mit 31:10. Die Ringer um Trainer Michael Giehl und Jens Brosowski müssen also auf der Hut sein.Im Viertelfinale besiegten die Burgebracher den ASV Neumarkt mit 35:19. Abteilungsleiter Volkmar Schmal betont: "Wir wollen mit einem Sieg ins Finale einziehen und unseren Fans oberligareife und spannende Kämpfe zeigen. Die Gäste zu besiegen, wird kein Selbstläufer. Mit dem 31:10-Sieg gegen Schonungen haben die Nürnberger gezeigt, was in ihnen steckt."Gerungen wird im System der neuen Landesliga, also mit Hin- und Rückkampf an einem Abend. In der Hinrunde gibt es sieben Kämpfe, die dann auch in den einzelnen Gewichtsklassen mit der anderen Stilart mit sieben weiteren Kämpfen fortgesetzt werden. An diesem Abend wird es somit 14 Einzelkämpfe geben. Dabei dürfen die gleichen Ringer in der Hin- und in der Rückrunde antreten.Abteilungskoordinator Mario Ziegler erläutert: "Wir wollen in dieser Saison in der Oberliga durchstarten. Der Pokal ist für uns ein guter Leistungsmesser. Der Kampf wird uns wichtige Erfahrungen geben." Vor dem Hauptkampf der Männer wird es Schülervergleiche geben.