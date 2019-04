Burgebracher Brunnen wird geschmückt

Mitglieder des Heimat- und Verschönerungsvereins Burgebrach schmücken heute ab 14 Uhr den Osterbrunnen. Aufgrund der umfassenden Baumaßnahmen im Bereich Haupt- und Marktstraße wird es vermutlich das letzte Mal sein, dass der Osterbrunnen an dieser Stelle stehen wird, teilt der Vorsitzende des Heimatvereins, Markus M. Mehlhorn, mit. "Allerdings werden wir natürlich den Osterbrauch auch an dem neuen Standort fortsetzen", versprach Mehlhorn. Die Vorbereitungen für das Schmücken finden ab 14 Uhr im Hof von Thomas Metzner in der Marktstraße 9 statt. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. Anschließend wird dann der Brunnen an der Kreuzung Haupt-/Marktstraße geschmückt. red