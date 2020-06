Burgebrach plant Investitionen von neun Millionen Euro

Seinen Haushalt für das Jahr 2020 mit einem Gesamtvolumen von rund 29 Millionen Euro hat der Marktgemeinderat Burgebrach einstimmig verabschiedet.

Die Haushaltseinnahmen wurden in bewährter Form eher vorsichtig angesetzt. An Gewerbesteuern werden heuer neun Millionen Euro erwartet, an Grundsteuern rund 600 000 Euro, Hundesteuer 12 000 Euro und - erfreulicherweise kontinuierlich steigend - ein Einkommensteueranteil von circa 3,9 Millionen Euro.

Von den Einnahmen von rund 14,5 Millionen Euro sind jedoch beträchtliche Ausgaben zu leisten wie die Gewerbesteuerumlage mit einer Million, die Kreisumlage mit 4,5 Millionen Euro und die VG-Umlage mit 1,58 Millionen Euro.

Der Rücklagenstand belief sich Ende 2019 auf rund 14,4 Millionen Euro. Davon wurden Sonderrücklagen in Höhe von rund zwei Millionen Euro für das Bürgerhaus, die Steigerwaldhalle, die Windeckhalle, das Seniorenheim St. Vitus, das Feuerwehrzentrum, die Ganztagsbetreuung und die Mittelschule gebildet. Zwei Millionen Euro wurden dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Auracher Gruppe für die Erschließung von verschiedenen Gemeindeteilen in Burgebrach als Darlehen gewährt. Aus dem Verwaltungshaushalt werden 3,7 Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt.

"Der Markt Burgebrach ist seit 2010 schuldenfrei und steht mit seiner Steuerkraftzahl im Landkreis Bamberg nach wie vor auf Platz 2", sagte der Kämmerer der VG Burgebrach, Klaus Dorsch.

Heuer sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund neun Millionen geplant. So wurden für den Bau des Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses in Grasmannsdorf Mittel in Höhe von knapp 800 000 Euro bereitgestellt und Anschaffungen für die Feuerwehren eingeplant. Hervorzuheben ist der Erwerb von zwei Rettungssätzen für das Löschfahrzeug und den Rüstwagen mit 82 000 Euro. Die Dachsanierung und die Fenster sowie Beschattungsanlagen der Grundschule wurden mit 210 000 Euro veranschlagt.

Weiter wird die Grundschule im Rahmen des Digitalen Klassenzimmers mit Panels und iPads für 83 000 Euro ausgestattet. Für die Mittelschulerweiterung wurden heuer 1,8 Millionen Euro bereitgestellt.

Im kirchlichen Bereich stehen noch 50 000 Euro offen für die Sanierung des Pfarrhauses, 27 000 Euro werden für die Kapelle Wolfsbach bereitgestellt.

An den Kosten für den Anbau eines Personalraumes in der Kindertagesstätte St. Vitus beteiligt sich der Markt Burgebrach mit voraussichtlich 125 000 Euro.

Sportanlagen

Für Ausstattung beziehungsweise Maßnahmen an Sportanlagen im Gemeindebereich werden 20 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Dorferneuerung und Städtebau

Für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Dippach wurden 725 000 Euro eingeplant. Für weitere Baumaßnahmen im Zuge des Dorferneuerungsverfahrens in Dippach wie Neugestaltung des Dorfplatzes und des Baches, das Umfeld des Weihers sowie den Abzweig an der Kapelle und in der Kurve werden 335 000 Euro eingeplant. An Zuschüssen für die Dorferneuerungsmaßnahmen sind 175 000 Euro zu erwarten.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind unter anderem für die barrierefreie Umgestaltung des Abschnittes Burggraben - Hauptstraße 640 000 Euro angesetzt. Die Maßnahme zur Neugestaltung des Streckenabschnittes Rathaus - Brauerei Schwan wurde mit 380 000 Euro berücksichtigt, wofür Städtebauförderungsmittel in Höhe von 180 000 Euro zu erwarten sind.

Die Fahrbahndeckensanierungen in Küstersgreuth und Oberköst gemäß dem Straßensanierungskonzept wurden mit 400 000 Euro berücksichtigt. An Planungskosten für die Umgehung Mönchsambach sind rund 100 000 Euro bereitgestellt. Die Erschließungserweiterung des Industriegebietes "Ost II" wurde, inklusive Grunderwerb, mit rund 1,7 Millionen Euro angesetzt.

Die Kosten für die Verlegung von Leerrohrnetzen für den Breitbandausbau im Zuge verschiedener Baumaßnahmen wurden auf 270 000 Euro geschätzt und angesetzt.

Der Spielplatz in Unterneuses wird mit einer neuen Schaukel und einer Wippe ausgestattet; am Spielplatz Lerchenberg in Burgebrach werden alle Spielgeräte erneuert.