Burgebrach erfüllt Elternwunsch nach Ferienbetreuung

Zu Beginn der Marktgemeinderatsitzung in Burgebrach schilderte Bürgermeister Johannes Maciejonczyk ( CSU ) die von der Bevölkerung angeforderten Einsätze der Feuerwehr aufgrund des jüngsten Unwetters. Nicht nur im Kernort Burgebrach hatte es überflutete Keller gegeben, auch in den Gemeindeteilen. Maciejonczyk machte sich vor Ort selbst ein Bild und stellte fest, dass viele Gefahren bereits durch Nachbarschaftshilfe gebannt wurden. Er dankte den 180 Feuerwehrleuten, die bei über 60 Einsätzen in dieser Nacht geholfen hatten.In der Sitzung änderte dann der Rat den Flächennutzungs- und Landschaftsplan im Gemeindeteil Tempelsgreuth um ein weiteres Baurecht. Die Planunterlagen stehen während der frühzeitigen Beteiligung demnächst zur Einsicht bereit.Einem Zuschussantrag der Katholischen Kirchenstiftung Burgebrach zu den Mehrkosten beim Anbau einer Kinderkrippe am Kindergarten St. Anna stimmte der Marktgemeinderat zu. Die Kinderkrippe wurde im Jahr 2013 gebaut. Den Kostenmehrungen hatte der Marktgemeinderat zur Bauzeit bereits zugestimmt. Nachdem jetzt alle Zuschüsse eingegangen sind, steht der Anteil des Marktes Burgebrach mit einer 75-prozentigen Beteiligung an den Kosten nun fest. Er bewegt sich bei 23 000 Euro.Einem Zuschussantrag der Jagdgenossenschaft Stappenbach zu Wegeunterhaltsmaßnahmen in öffentlichen Feld- und Waldwegen stimmte das Gremium ebenfalls zu. Unter anderem sind im Süden der Gemarkung Stappenbach Schäden mit tiefen Fahrspuren in den Wegen zu verzeichnen. Von den 10 000 Euro Kosten übernimmt der Markt die Hälfte.Maciejonczyk informierte, dass immer wieder der Wunsch nach einer Ferienbetreuung an die Verwaltung herangetragen wurde. Nun wurde dafür mit dem Caritasverband Bamberg-Land ein Konzept erarbeitet. In den letzten drei Sommerferienwochen besteht die Möglichkeit, Grundschüler an den Wochentagen von 7.30 bis 15 Uhr in den Räumen der Mittagsbetreuung beaufsichtigen zu lassen. Die Buchung kann nur wochenweise erfolgen. Der Elternbeitrag beträgt pro Kind und Woche 50 Euro zuzüglich Getränke- und Materialgeld. Für das Geschwisterkind reduziert sich der Elternbeitrag auf 40 €. Das Defizit trägt der Markt Burgebrach. Die Ferienbetreuung findet nur bei genügend Anmeldungen statt.Zum Möblierungskonzept im Ortskern von Burgebrach wurden die Standorte vorgestellt. Insgesamt sollen 57 Bänke zu geschätzten Kosten von insgesamt 66 000 Euro und 41 Abfalleimer für ca. 30 000 Euro aufgestellt werden. Über die Städtebauförderung wird eine Förderung von 60 Prozent erwartet. Die Standorte orientieren sich im Wesentlichen an den bisherigen Standorten. Rund um das Seniorenheim, dem Betreuten Wohnen und der Tagespflege werden auch seniorengerechte Sitzbänke installiert. Der Marktgemeinderat stimmte dem Konzept zu. Die Verwaltung wird nun eine Ausschreibung veranlassen.Auf den gemeindlichen Spielplätzen sind heuer wieder Ersatzbeschaffungen für 24 000 Euro notwendig. Zwei ausgebildete Spielplatzsachverständige des Bauhofes prüfen in regelmäßigen Abständen die Spielgeräte. So werden heuer u.a. in Wolfsbach, in Dippach und in Ampferbach Geräte saniert und ergänzt. Die Seilbahn am Abenteuerspielplatz in Burgebrach wird erneuert.Im Rahmen des Straßensanierungskonzeptes erfolgen heuer Baumaßnahmen in Mönchherrnsdorf an der Büchelberger Straße, in Stappenbach am Weißenweg, in Burgebrach Zur Hochstraße und an der Gemeindeverbindungsstraße in Mönchsambach Richtung Büchelberg. Der Markt investiert hierfür über 216 000 Euro.