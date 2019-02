Burg- und Heimatverein wählt neuen Vorstand

Die Jahresversammlung des Burg- und Heimatvereins Altenstein findet am Freitag, 8. März, statt. Sie beginnt um 19.30 Uhr in der Freibadgaststätte ("U-Boot"). Nach den Berichten der Schatzmeisterin, der Kassenprüfer sowie des Vorsitzenden werden die Anschaffungen für 2019 beschlossen. Die Neuwahlen stehen an. Anträge zur Versammlung müssen laut Verein mindestens fünf Tage vorher beim Vorstand schriftlich eingereicht werden. ft