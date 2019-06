Burg- und Felsenkeller-Führung

Die Touristinformation Egloffstein bietet am Samstag, 8. Juni, um 10 Uhr eine Felsenkellerführung unter dem Motto "Eintauchen in die Unterwelt" an. Treffpunkt ist an den Kellern in der Felsenkellerstraße, unterhalb des Raiffeisen-Parkplatzes. Am Sonntag, 9. Juni, und Montag, 10. Juni, jeweils um 11 Uhr startet eine Führung durch die Egloffsteiner Burg mit dem Burgherrn. Treffpunkt hierzu ist im Burghof. Nach Absprache ist auch eine Führung zu einem anderen Termin ab zehn Personen möglich. Eine Führung durch das kleine Mühlenmuseum von Egloffstein findet am Montag, 10. Juni, um 10 und um 14 Uhr statt. Das Thema lautet "Wasserkraft früher und heute". Treffpunkt ist in der Talstraße 10. red