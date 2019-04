Der Aktivspielplatz "Buntspecht" öffnet wieder. Auch in diesem Jahr bietet der Stadtjugendring in Kooperation mit dem Pfadfinderbund Weltenbummler viele Aktionen an. Immer freitags von 15.30 bis 18 Uhr können Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren werkeln und spielen. Der Aktivspielplatz "Buntspecht" liegt sehr zentral hinter der "CoJe" in der Rosenauer Straße.Wer sich mit einbringen möchte, sollte sich bei Alexander Müller unter Telefon 09561/63366 melden. red