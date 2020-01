Dittlofsroda vor 18 Stunden

Buntes Treiben beim Faschingsball

Die Freiwillige Feuerwehr Dittlofsroda veranstaltet am Samstag, 18. Januar, einen Faschingsball in der Turnhalle in Dittlofsroda. Los geht es mit dem bunten Treiben um 19.30 Uhr. sek