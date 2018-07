Buntes Programm zum Seefest

red



Am Samstag, 4. August, veranstaltet die Wasserwacht-Ortsgruppe Lichtenfels ihr Seefest am Wallenstadter Baggersee (neben dem Campingplatz). Mit einem breit gefächerten Programm wird einiges für Jung und Alt bei freiem Eintritt geboten. Ab 14 Uhr werden selbst gebackene Kuchen und Kaffee angeboten. Die kleinen Gäste können sich auf der Hüpfburg austoben, sich schminken lassen oder sich an anderen Spielgeräten versuchen. Zum Schutz stehen zwei Zelte und ausreichend Sonnenschirme zur Verfügung. Ab etwa 18.30 Uhr wird die aus dem Raum Erlangen stammende Band "Blind Date" für gute Stimmung sorgen. Nach Einbruch der Dunkelheit folgt der Höhepunkt des Abends. Durch pyrotechnische Illumination werden der Baggersee und der Uferbereich in Szene gesetzt. Untermalt wird dieses Ereignis mit Hintergrundmusik, dem Fackelschwimmen der Wasserwacht und einem Musikfeuerwerk. Anschließend kann man am Lagerfeuer die Sommernacht beschaulich ausklingen lassen.