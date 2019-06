Die Kirchengemeinde Heldritt feiert am Sonntag, 30. Juni, ihr Gemeindefest an der Nikolauskirche. Das Fest beginnt mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr mit Pfarrer Simon Meyer. Im Anschluss daran gibt es zum Mittagessen Braten und Klöße. Am Nachmittag erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Quiz, Kirchenführung und einem Beitrag des Heldritter Kindergartens. Für die Kleinen ist eine Hüpfburg vorhanden. Das Fest endet mit einer Schlussandacht um 16 Uhr. red