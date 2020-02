Buntes Programm in der AC-Halle

Der katholische Kindergarten Seubelsdorf und der Fanclub des Athletenclubs (AC) Lichtenfels laden zum großen Kinderfasching am Faschingsdienstag, 25. Februar, ein. Einlass in die AC-Halle in Lichtenfels am Schützenplatz ist ab 13.13 Uhr.

Mit Chris Bauer

Für die musikalische Unterhaltung zum Mittanzen sorgt Chris Bauer. Für die Kleinen und alle Junggebliebenen gibt es Tanzvorführungen von den Kindergarten- und Krippenkindern. Das Animationsprogramm wird durch die Erzieherinnen des katholischen Kindergartens Seubelsdorf unterstützt. Für alle, die es etwas ruhiger mögen, wird eine Mal- und Bastelecke vorbereitet. Für ein breites Angebot an Kuchen, Pizza, Bratwürsten sowie Kaffee und anderen Getränken ist gesorgt. Auf zahlreiche bunte Kostüme und Gäste freuen sich alle Mitglieder des Kindergartenteams, der Elternbeirat, die Kindergarteneltern und vor allem die Kinder. red