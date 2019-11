Buntes Programm beim Weihnachtsbasar am Wochenende in Maria Bildhausen

Am Samstag, 23. November, von 13 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 11 Uhr bis 19 Uhr werden den kleinen und großen Besuchern beim Bildhäuser Weihnachtsbasar ein buntes Programm und verschiedene Angebote auf dem Klostergelände und im Klosterladen präsentiert.

Im Klosterladen des Dominikus-Ringeisen-Werkes bieten die Kaffeerösterei, die Gärtnerei und die Werkstätten zusammen mit ihren Partnern eine Menge attraktiver Waren an. Im einmaligen Ambiente der historischen Klosteranlage gibt es rund um und im Abteigebäude zusätzlich eine Fülle attraktiver Angebote und ein spezielles Rahmenprogramm.

Die Kloster-Manufaktur präsentiert ihre Produkte in der ehemaligen Zentralküche im Haus St. Maria. Zu den Bildhäuser Schmankerl gehören der Bildhäuser Apfelpunsch und Weihnachtsstollen, in der urigen, ehemaligen Brauerei Bier aus Ursberg und hochprozentige Getränke in der neuen Genusswelt im Bäulein, Kaffee und Kuchen in der Bildhäuser Scheune, sowie frisch gebackene Köstlichkeiten im Plootzhaus im Haus Bernhard.

Die kleinen Besucher können sich wieder auf den Nikolaus und echte Schafe zum Streicheln freuen. Am Sonntag zeigt der "Kleinwenkheimer Bauernhaufen" beim Lagerleben im Mühleneck wieder alte Handwerkskunst. Die KlosterAkademie Maria Bildhausen stellt an beiden Tagen im Haus St. Maria ihre neuen Kursangebote für das kommende Jahr vor. In der Kirche wird die Ausstellung "Lichterbaum - Hoffnungsbaum!" von den Bewohnern der Wohneinrichtung und von den Beschäftigten der Werkstätten und den Besuchern der Förderstätten präsentiert. Außerdem wird in der Kirche stündlich eine Einstimmung auf den bevorstehenden Advent angeboten. Genießen Sie bei Kerzenschein die besondere Atmosphäre im Abteigebäude, im Haus St. Maria und im Klosterpark. Aktuelle Informationen finden Interessenten im Internet unter www.bildhausen.de, auf Facebook und Instagram. red