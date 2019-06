Buntes Programm beim Pfarrfest

Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung und Seelsorger laden zum Pfarrfest am 23. und 24. Juni nach Euerdorf ein. Beginn ist am Sonntag um 10.15 Uhr mit einem Festgottesdienst. Weiter geht es im weitläufigen Pfarrgarten mit Mittagessen ab 12 Uhr. Ab 13.30 Uhr hat die Kaffeebar geöffnet. Von 13 bis 15 Uhr dürfen sich die kleinen Besucher über Animationen freuen. Ab 16 Uhr spielen die "Wasserlöser Pfannenflicker" auf. Am Montag, 24. Juni, geht das Pfarrfest um 14 Uhr mit einem Senioren-Gottesdienst in der Pfarrkirche weiter. Ab 15 Uhr hat die Kaffeebar im Pfarrgarten geöffnet. Ab 15.30 Uhr schaut der Euerdorfer Kindergarten vorbei und unterhält mit Gesang. Ab 17.30 Uhr gibt es Knöchle und gegrillten Bauch. Zum Festausklang spielt ab 19 Uhr die Euerdorfer "Kesselfleisch-Band". Kuchenspenden für das Pfarrfest werden am Sonntag und Montag Vormittag im Pfarrheim entgegengenommen. sek