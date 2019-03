Buntes Faschingsprogramm

Beim FC Frankonia Thulba findet am Samstag, 2. März, der traditionelle Faschingstanz in der Thulbatalhalle statt. Ab 20.30 Uhr spielt die Band "Touch Down", die einen Cocktail aus Party-, Stimmungs- und Rockmusik darbietet. Außerdem treten Tanzgarden auf. Am Faschingsdienstag, 5. März, geht in bewährter Manier der Kinderfasching über die Bühne. Ab 14 Uhr gibt es Spiele und Musik, mit dabei sind ein Zauberer, Tanzgarden und ein Tanzmariechen-Paar. Es gibt Kaffee, Kuchen und vieles mehr. Ab 16.30 Uhr steht Kesselfleisch auf der Speisekarte. Für Spiel, Spaß und Verpflegung ist somit Bestens gesorgt. sek