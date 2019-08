Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth haben am Mittwochnachmittag einen VW Golf aus Baden-Württemberg auf dem Autobahnparkplatz Sophienberg in Fahrtrichtung Berlin kontrolliert. Das Auto war mit vier Personen im Rahmen einer Mitfahrgelegenheit besetzt. Bei einer 36-jährigen Mitfahrerin aus München fanden die Beamten in ihrer Kosmetiktasche eine geringe Menge Amphetamin, LSD sowie drei XTC-Tabletten. Die Drogen wurden sichergestellt und die Frau erwartet nun eine Anzeige.