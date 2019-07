Bunter Festzug durch die Stadt

Die Sommerferien stehen vor der Tür und für die Kulmbacher Grundschüler ist es ein schöner Abschluss des Schuljahres: Das traditionelle Gregorifest. Es findet in diesem Jahr am Samstag, 20. Juli, statt. "Es ist immer wieder etwas ganz Besonderes, wenn Hunderte Kinder auf unserem Marktplatz Gregori feiern, bunte Luftballons steigen lassen und alles festlich geschmückt ist. Ein toller Anblick", verdeutlicht Oberbürgermeister Henry Schramm die Tradition des Gregorifestes in Kulmbach. Am zentralen Festakt in der Innenstadt beteiligen sich in diesem Jahr die Obere Schule und die Pestalozzischule.

Die Route

Der Festzug stellt sich ab 13 Uhr im Schießgraben und im Hof des MGF-Gymnasiums auf. Abmarsch ist um 13.30 Uhr. Die Schüler laufen dann, festlich geschmückt, folgende Route: Obere Stadt - Spitalgasse - Grabenstraße - Buchbindergasse - Marktplatz.

Der Festakt vor dem historischen Rathaus auf dem Marktplatz beginnt um circa 13.45 Uhr mit der Ansprache von Oberbürgermeister Henry Schramm. Danach folgt das gemeinsame Singen des "Frankenliedes", begleitet von der Stadtkapelle Kulmbach, das Anheften der Fahnenbänder und zum Abschluss das Steigenlassen der Luftballons in einen hoffentlich strahlenden Sommerhimmel.

Die Schüler der Oberen Schule werden nach dem Festakt auf dem Marktplatz über die Obere Stadt in ihre Schule zurückkehren.

Die Schüler der Pestalozzischule werden mit Bussen vom Marktplatz aus zur Schule gebracht.

Anschließend wird auf dem jeweiligen Schulgelände ein buntes Programm für die Kinder geboten. Die Elternbeiräte der Schulen sorgen wieder für ein umfangreiches kulinarisches Angebot. red