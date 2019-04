Bunter Abend zum Dank

Zum bunten Abend laden der Obst- und Gartenbauverein und die Stadt Eltmann für den Samstag, 13. April, in die Stadthalle Eltmann ein. Dieser Abend soll ein Dankeschön sein an alle Bürger Eltmanns, die sich während des Jahres für das Ortsbild engagieren, ob mit Blumenschmuck am eigenen Haus oder durch die Sorge um eine benachbarte Grünanlage. Im fünften Jahr bereits ersetzt der bunte Abend die frühere Blumenschmuckprämierung. Um 19.30 Uhr beginnt das Programm, das musikalisch von den "Albertos" umrahmt wird. Für das Showprogramm konnten die Eltmanner Minigarde "Butterfly Dancers" und die Kickboxer der Sportschule Rögner gewonnen werden. Eine Kombination aus Bauchrednershow und Zauberkunst präsentieren "Marcelini & Oskar". Marcelini wurde 2014 ausgezeichnet als Künstler des Jahres in der Kategorie Bauchredner. Den Abschluss des Abends bildet eine Blumentombola, denn auch vom bunten Abend soll niemand ohne blühenden Gruß nach Hause gehen. sw