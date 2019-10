Bunter Abend in Steinberg

Am Samstag, 12. Oktober, lädt die Pfarrei St. Pankratius Steinberg zum unterhaltsamen Pfarrfamilienabend in die Kronachtalhalle. Alle Besucher dürfen sich auf einen bunten Abend mit Einlagen sowie Infos aus dem neuen Seelsorgebereich freuen.

So bunt und vielseitig wie das kirchliche Leben in der Pfarrei St. Pankratius Steinberg wird auch der kurzweilige Pfarrfamilienabend, der nach einigen Jahren Pause am kommenden Samstag in der Kronachtalhalle stattfindet. Mitwirkender des schönen Gemeinschaftsprojekts ist der Männergesangverein Cäcilia Steinberg. Für musikalische Einlagen sorgen weiterhin Tom Sauer, Pater Waldemar zusammen mit Gerd Vogler sowie der Pfarrgemeinderat mit einem Liedvortrag. Die Fotofreunde zeigen eine Dia-Show mit tollen Aufnahmen. In einem Info-Block gibt es viele wissenswerte Informationen über den neuen Seelsorgebereich. Gespannt sein darf man auf den Überraschungsauftritt von Veronika Deuerling.

Dem um circa 19.30 Uhr beginnenden Pfarrfamilienabend geht um 18 Uhr ein Gottesdienst - ebenfalls in der Steinberger Kronachtalhalle - voraus. Natürlich ist an dem Abend auch für das leibliche Wohl aller Gäste bestens gesorgt - unter anderem mit Schaschliktopf, Zwiebelkuchen und Grillwaren, aber auch Kaffee und Kuchen. hs