Bunte und aufmunternde Zeichen der Gemeinschaft in Oberaurach

sabine weinbeer Kontakt halten und gleichzeitig Gruppen zusammenhalten und Gemeinschaft stiften - in Zeiten von Corona entfaltet sich eine bewundernswerte Kreativität. Viele Organisationen haben Online-Angebote erstellt, Chöre singen zu einer vereinbarten Uhrzeit ein vorher bestimmtes Lied, Kerzen brennen in Fenstern und laden zum gemeinsamen Gebet ein, von Balkonen erschallt Musik, manche Blaskapellen drehen sogar eindrucksvolle Videos und in manchen Ortskernen gibt es neue, farbenfrohe Hingucker, wie derzeit in Unterschleichach und Fatschenbrunn.

Den Kindern fällt das Kontaktverbot auch auf dem Dorf, wo man wenigstens noch in den Garten ausweichen kann, durchaus schwer. Geschwister bekommen in diesen Zeiten einen ganz neuen Stellenwert, denn so hat man doch Spielkameraden.

Gemeinschaftsaktionen von Kindern gibt es dennoch. In den Kartagen haben sie geklappert, ohne durch das Dorf zu ziehen, jetzt setzen sie auch farbenfrohe Zeichen.

In Fatschenbrunn waren die Kinder aufgefordert, den "Hutzelbrunnen" mit farbig bemalten Steinen zu dekorieren. Der Osterschmuck des Brunnens, sonst sehr aufwendig, ist heuer auf ein Minimum beschränkt, weil sich die Gruppe nicht treffen konnte. Binnen weniger Tage war der Brunnen bunt und vielfältig bestückt.

In Unterschleichach wurde in den letzten Tagen das Bushäuschen zur Open-Air-Galerie. Zwei Mütter riefen auf zur Aktion "Unterschleichach wird bunt", spannten einige Leinen dort, wo sonst die Kinder auf den Schulbus warten, und es dauerte nicht lange, bis zahlreiche Kunstwerke zum Thema "Frühling" an den bunten Wäscheklammern hingen. Da blühen Blumen, fliegen Schmetterlinge und Bienen - und auch Aufmunterung in Worten findet sich. Eine junge Kreative buchstabiert auf ihrem Plakat Corona so: Cool bleiben, Ordentlich die Hände waschen, Rücksicht nehmen, Ohne Panik (mit einem dicken Ausrufezeichen), Nur Kontakte, die unbedingt nötig sind, Alles wird gut.

Solche Aktionen gibt es in vielen Orten des Landkreises. Sie zeigen, dass Gemeinschaft auch auf Distanz möglich ist - auch wenn sich natürlich alle danach sehnen, wieder direkten Kontakt zu pflegen. Gerade in dieser Woche, in der am Donnerstag fast jeder an einem Maibaum gesessen hätte und am Freitag in Gruppen zu einer Maiwanderung aufgebrochen wäre.