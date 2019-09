Bunte Parade der US-Cars

An diesem Wochenende, 7. und 8. September, trifft sich in Leimershof zum fünften Mal die fränkische US-Car-Szene und freut sich über autobegeisterte Besucher. Die US-Car-Vereinigung Bamberg/Coburg präsentiert amerikanische Klassiker und neuere Schmuckstücke zum Greifen nah, berichten die Veranstalter.

Wer selbst ein entsprechendes Auto oder Motorrad sein Eigen nennt, ist damit auch auf dem Festplatz willkommen - dieses Jahr auch erstmals mit Traktor-Oldtimern. Der Eintritt für die gesamte Veranstaltung ist frei. An beiden Tagen gibt es ab der Mittagszeit ein buntes Programm für die ganze Familie mit Zaubern, Ponyreiten, Livemusik und allerhand rund ums Auto. Am Samstag unterhalten die "Boogie-Balls", am Sonntag tagsüber gibt es Livemusik im historischen Innenhof - bei schlechterem Wetter in der Hofscheune. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Weiteres gibt es unter www.leimershof.de und unter Telefon 09547/5457. red