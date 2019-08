Bunte Palette und viel Tradition

Von Freitag, 30. August, bis Montag, 2. September, findet die Kirchweih am Festplatz auf dem Dechsendorfer Platz statt. Der Ortsbeirat rechnet damit, dass folgende Schausteller und Buden den Festplatz bereichern: Kinderkarussell, Dosenwerfen und Kugelstechen, Crêpes und Kaffeespezialitäten von der feuerroten Ape sowie ein Süßwarenstand.

Festwirt Lacky Sinelis, mit M. Bachmeier, und die Kerwasburschen haben wieder ein volles Programm auf die Beine gestellt, berichtet Norbert Essler vom Ortsbeirat. Es werde wieder genügend Außenbestuhlung angeboten.

Zug zum Festplatz

Am Freitag beginnt die Kirchweih wie immer mit dem Gottesdienst um 18 Uhr. Danach ziehen die Kirchweihburschen, die Ehrengäste und Vereine sowie die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger zum Fässlaausgraben und weiter zum Kirchweihgelände. Danach erfolgt der Bieranstich mit Ortsbeiratsvorsitzendem Essler. Dazu will, wie bereits seit einigen Jahren, "Kawogl ...des funzt" wieder mächtig Stimmung machen.

Große und Kleine

Am Samstag ist das Baumholen und gegen 16 Uhr das Aufstellen als der traditionelle Brauch der großen und kleinen Kirchweihburschen, die auch dieses Jahr wieder die gesamte Palette der Seebachgründer Kirchweihbräuche darbieten. Dazu gibt es am Abend, auch wie letztes Jahr, Partyrock mit "Mac Seven".

Spanferkel

Am Sonntag ist nach dem Kirchweihgottesdienst in der katholischen Kirche (9 Uhr) ab 11 Uhr wieder der Frühschoppen mit Country und Linedance angesagt. Ab 12 Uhr schließt sich nahtlos der Mittagstisch an. Es gibt unter anderem Spanferkel vom Grill mit Kloß und Sauerkraut. Die Kinder stehen am Sonntag ab 15 Uhr im Mittelpunkt des Kindernachmittags und tanzen den eigenen Kinderbaum raus. Danach spielt am Sonntag abend auch "Roland Country & more", jedoch mit fetziger Kerwamusik.

Am Montag wurde das Raustanzen um eine Stunde nach hinten verlegt und soll gegen 18.30 Uhr stattfinden. Im Anschluss klingt die Kirchweih zünftig aus. red