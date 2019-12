Bunte Lichter an dunklen Wintertagen

Es ist die Zeit der Millionen Lichter, die wieder in der Vorweihnachtszeit in vielen Gärten und an den Häusern im Landkreis erstrahlen. Vor allem nach Eintritt der Dunkelheit bilden sie einen heimeligen Kontrast. Viel Arbeit und Vorbereitung steckt dahinter. Da gibt es unzählige Girlanden, leuchtende Tiere, die Schlitten ziehen, oder beleuchte Schneemänner und Nikoläuse. Aber auch besondere Weihnachtsbäume gibt es zu bestaunen, wie auf unserem Foto. Dieses funkelnde Exemplar ist in Rossach, direkt an Hauptstraße, zu bestaunen. mst