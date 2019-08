Bunte Kräuterbuschen für das Hochfest Mariens

Mit feierlichen Gottesdiensten wird in den katholischen Kirchen des Frankenwaldes das Hochfest Mariä Himmelfahrt am Donnerstag,15. August, in würdiger Weise gefeiert. Es ist das bedeutendste Marienfest der römisch-katholischen Kirche. Verbunden damit ist der Brauch der Kräuterweihe. Und diese erfolgt am 15. August um 8.45 Uhr im Gotteshaus St. Wolfgang.

Vorher können die Kräutersträuße erworben werden. Die Frauen-Schola des Kirchenchores unter der Leitung von Siegfried Weißerth umrahmt den Gottesdienst. Zelebrant ist Pater Thomas Pramod aus Indien.

Landkreisweit nimmt beim Katholischen Frauenbund Stockheim die Kräuterweihe einen besonders hohen Stellwert ein. Auch heuer ist ein Großeinsatz angesagt, und zwar auf dem Anwesen von Kirchenpflegerin Elvira Ludwig am Mittwoch, 14. August, ab 13 Uhr.

Verwendung finden dabei vor allem Kamille, Schafgarbe, Johanniskraut, Beifuß, Wasserminze, Weidenröschen, Goldrute, Thymian, Baldrian, Zitronenmelisse, Majoran, Blumen des Feldes sowie verschiedene Getreidesorten. Dieser alljährliche Traditionstreff ist für die Teilnehmerinnen ein besonderes Ereignis in idyllischer Lage des Anwesens Ludwig. Der Reinerlös ist für das Gotteshaus St. Wolfgang bestimmt. Selbstverständlich beteiligen sich an der Ausgestaltung der heiligen Messe die Frauen des Katholischen Frauenbundes. gf