Bunte Kinderküche - schnell, gesund, lecker

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg lädt junge Mütter und Väter von Kindern im Alter von ein bis drei Jahren. ein. "Nein, meine Suppe ess ich nicht", solche und ähnliche Aussprüche kennen Eltern heutzutage zur Genüge. Obwohl die Bedeutung einer gesunden und ausgewogenen Ernährung in aller Munde ist, hakt es oft an der Umsetzung. Dass über gesundes Essen nicht nur geredet, sondern auch im Alltag schnell und unkompliziert in die Praxis umzusetzen ist, will Diplom-Ökotrophologin Marion Reich Interessierten am Freitag, 5. Juli, von 18 bis 21 Uhr, in der Lehrküche des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in ihrem Kochkurs aufzeigen. Es werden leckere Ideen für Zwischenmahlzeiten und andere kleine Gerichte gekocht. Dabei sollen alle Teilnehmer selbst Hand anlegen. Anmeldungen zur kostenlosen Veranstaltung sind bis spätestens Dienstag, 2. Juli, unter Telefon 09574/652498 möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red