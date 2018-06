Bunte Kinderküche - schnell, gesund, lecker

red



Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg lädt junge Mütter und Väter von Kindern im Alter von ein bis drei Jahren zu einem Kochkurs ein. Dass über gesundes Essen nicht nur geredet wird, sondern es im Alltag schnell und unkompliziert in die Praxis umzusetzen ist, will Diplom-Ökotrophologin Marion Reich interessierten Eltern am Freitag, 6. Juli, von 18 bis 21 Uhr in der Lehrküche des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Staffelstein, Lichtenfelser Straße, in ihrem Kochkurs zeigen. Anmeldungen zu dieser kostenlosen Veranstaltung sind bis Dienstag, 3. Juli, unter Telefon 09574/652498 erbeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.