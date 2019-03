Bunte Kinderküche - essen macht Spaß!

"Nein, meine Suppe ess ich nicht", solche und ähnliche Aussprüche kennen Eltern heutzutage zur Genüge. Dass über gesundes Essen nicht nur geredet, sondern auch im Alltag schnell und unkompliziert in die Praxis umzusetzen ist, will Diplom-Ökotrophologin Marion Reich Interessierten am Freitag, 29. März, von 18 bis 21 Uhr in der Lehrküche des Amts für Landwirtschaft in der Lichtenfelser Straße zeigen. Anmeldungen bis Montag, 25. März, unter Telefon 09574/652498. red