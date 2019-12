Bunt und zwitschernd

Vogelgezwitscher machte sich am Wochenende in der Zeiler Tuchangerhalle breit. Der Bayerische Landesverband der Vogelzüchter-, Vogelliebhaber- und Vogelschutzvereine (BLV) trug seine 72. bayerische Meisterschaft in der Fachwerkstadt aus. Am Samstag und Sonntag konnten die Besucher 1100 Vögel zahlreicher Arten bestaunen.

Der BLV-Landesvorsitzende Ferdinand Redel aus Zeil und sein Stellvertreter Steffen Reichhold aus Maroldsweisach zeigten sich stolz, auch einmal in ihrer Heimat die ganze Bandbreite der Vogelzucht präsentieren zu können. So wurden Kanarienvögel, Sittiche, Exoten und viele andere Arten in allen möglichen Züchtungen von den rund 100 Ausstellern vorgestellt.

Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hatte Zeils Bürgermeister Thomas Stadelmann inne. Schon im vergangenen Jahr hatte sich der BLV bemüht, seine Ausstellung in Zeil abzuhalten. Dies sei damals wegen der vielen Veranstaltungen in der Tuchangerhalle aufgrund der 1000-Jahr-Feier nicht möglich gewesen, hieß es. Stadelmann betonte aber, dass er von Anfang an die Bemühungen unterstützt habe, sei die Vogelzucht doch ein fantastisches Hobby, das auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müsse. Die Organisation habe problemlos geklappt, so dass die Vogelzüchter jederzeit wieder gern gesehene Gäste in Zeil sind, so der Bürgermeister. Besonders freute sich Stadelmann über den Ehrenteller des BLV, den er aus den Händen des Landesvorsitzenden Ferdinand Redel bekam.

"Ich bin froh, dass es so viele engagierte Frauen und Männer gibt, die durch ihr Hobby helfen, unsere schöne Natur in ihrem Gleichgewicht zu erhalten", sagte Landrat Wilhelm Schneider, der sich ebenfalls beeindruckt von der Vielfalt der ausgestellten Vögel zeigte. Er respektiere im vollen Maße das zeitaufwendige Hobby und freue sich besonders, dass auch viele junge Züchter den Weg nach Zeil gefunden hatten. So werde auf Dauer nicht nur das Vereinsleben, sondern auch die Artenvielfalt in Bayern gesichert, erklärte der Landrat.

Einer, der eine ganz seltene Vogelart züchtet, ist René Ehemann aus Wipfeld im Landkreis Schweinfurt. Der 37-Jährige, der von seinem Vater Arno Ehemann das Hobby quasi in die Wiege gelegt bekam, hat sich den Dompfaffen verschrieben.

Nach vielen Erfolgen in den vergangenen Jahren gelang es dem Sohn jetzt, den Meistertitel und einen Ehrenpreis zu ergattern. Den Championvogel nennt René Ehemann liebevoll "den Dicken". Der Dompfaff gelb-braun schaffte es mit 95 Punkten zum höchstbewerteten Vogel der ganzen Schau in Zeil.