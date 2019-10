Das Landratsamt in Haßfurt teilt mit, dass im Kreis Haßberge vom 9. bis 11. Oktober eine Übung der Bundeswehr abgehalten wird. Die Soldaten sind zu Fuß und in leichten Radfahrzeugen unterwegs. Der Bevölkerung wird geraten, sich von den Einrichtungen der Truppe fernzuhalten. Schäden können laut Behördenangaben beim Bundeswehr-Dienstleistungszentrum in Veitshöchheim unter der Telefonnummer 0931/97072600 gemeldet werden. red