Bundeswehr stellt Personal für Teststation

Wie in vielen Kreisverwaltungsbehörden und kreisfreien Städten findet derzeit in Deutschland wegen der Corona-Pandemie eine enge Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und den zivilen Behörden statt. Auch im Landkreis Haßberge steht die Bundeswehr zur Amtshilfe bereit und arbeitetet seit 16. März, dem Tag, an dem Ministerpräsident Markus Söder für Bayern den Katastrophenfall ausgerufen hat, Hand in Hand mit der örtlichen Einsatzleitung und der Führungsgruppe des Katastrophenschutzes.

Mit im Boot ist das Kreisverbindungskommando Haßberge (KVK), das mit zwölf ortsan-sässigen Reservisten besetzt ist, wie das Landratsamt mitteilte. Das KVK berät den Landrat und die Einsatzleitungen über Möglichkeiten und auch Grenzen der Unterstützung durch die Bundeswehr. Dazu werden die zivilen Schadenslagen in ein militärisches Lagebild übertragen und an das Landeskommando Bayern in München gemeldet.

Der Leiter des KVK Haßberge, Oberstleutnant Rainer Zink, oder der stellvertretende Lei-ter, Oberstleutnant Bernd Geisel, sind täglich bei den Einsatzbesprechungen mit dabei. "Die Arbeit in diesem Gremium ist äußerst interessant und effektiv und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist einfach erstklassig", lobt Oberstleutnant Zink. Dies führt er auch darauf zurück, dass durch die vielen Übungen der Bundeswehr in den letzten Jahren mit dem Landratsamt, der Kreisbrandinspektion, dem Technischen Hilfswerk und weiteren Blaulicht-Organisationen sich die meisten Akteure schon seit Jahren kennen und schätzen.

Der bisher einzige Hilfeleistungsantrag an die Bundeswehr wurde sofort bewilligt; hierbei ging es um personelle Unterstützung auf der Teststation in Haßfurt. Seit 4. Mai sind regelmäßig vier bis sechs Soldaten an den Testtagen bei der Teststation vor Ort. Diese Soldaten kommen aus der dritten Kompanie des Logistikbataillons 467 aus Volkach, der Patenkompanie der Stadt Haßfurt. Bei Ausweitung der Krise würden zusätzlich weitere Reservisten aus dem Kreisverbindungskommandos benötigt.

Die Kooperation mit dem Kreisverbindungskommando sei sehr eng und vertrauensvoll, loben Landrat Wilhelm Schneider und der örtliche Einsatzleiter Christian Günther. "Wir helfen in unserem Landkreis alle zusammen, um diese Krise zu bewältigen", dankte der Landrat der Bundeswehr. red