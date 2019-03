Bundesverdienstkreuz für Klingler-Joppich

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer hat am gestrigen Freitag im Großen Sitzungssaal des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales in München im Rahmen einer Feierstunde das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an mehrere Persönlichkeiten in Bayern für deren herausragendes soziales Engagement ausgehändigt. Geehrt insbesondere für ihren langjährigen Einsatz im Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt wurde Ingrid Klingler-Joppich aus Rödental. Von 1997 bis 2017 war sie hauptamtliche Geschäftsführerin des Kreisverbandes Coburg der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Unter ihrer Verantwortung hat sich der Awo-Kreisverband stetig weiterentwickelt. "Zahlreiche neue Einrichtungen für alle Generationen tragen Klingler-Joppichs Handschrift", heißt es in der Laudatio.

Über ihr berufliches Wirken hinaus setzt sich die Geehrte auch seit langem ehrenamtlich innerhalb der Awo ein. Von 1994 bis 2012 war sie Vorsitzende des Awo-Ortsvereins Rödental - einem der mitgliederstärksten Ortsvereine im Coburger Land. Schwerpunkte ihres ehrenamtlichen Wirkens waren dabei unter anderem die Förderung des Seniorentreffs, die Unterstützung der Kindergärten sowie des Alten- und Pflegeheims. "Ihre ansteckende Begeisterung hat auch andere Menschen von den Idealen der Awo überzeugt und diese oftmals zu einer ehrenamtlichen Mitarbeit bewogen", heißt es weiter in der Laudatio der Sozialministerin für Klingler-Joppich. Zielstrebig und mit hohem Engagement setze sie sich für die Schwächeren in der Gesellschaft ein. Neben ihrem beispielhaften Engagement in der Awo habe sie sich auch seit vielen Jahren der Kommunalpolitik verschrieben. In zahlreichen Gremien und Verbänden - wie zum Beispiel im Bezirkstag und Kreistag - habe sie bleibende Spuren hinterlassen, so die Ministerin weiter.

Kerstin Schreyer sagte bei der Aushändigung des Bundesverdienstkreuzes am Bande: "Frau Klingler-Joppich bringt sich seit über drei Jahrzehnten ehrenamtlich in vielfältigen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ein. Durch ihr großes Engagement hat sie sich besonders verdient gemacht." red