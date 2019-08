Bundestagsfraktion der SPD auf Tour

Die Dialogtour der SPD-Bundestagsfraktion macht auch Halt in Bamberg, und zwar am Dienstag, 27. August, von 10 bis 13 Uhr auf dem Maxplatz. Mit einem Bus, mit Biertischen und mit offenen Ohren für die Anliegen der Bürger fährt der Bus jede Woche in ein anderes Bundesland. Beim Tourstopp auf dem Maxplatz am Dienstag geht es um 10 Uhr los. Bis 13 Uhr wird der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz dort bei Kaffee und Bamberger Hörnla ansprechbar sein und über seine Arbeit im Bundestag informieren. red