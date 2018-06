Bundesstraße in Ebrach gesperrt

Das Staatliche Bauamt Bamberg hat mit der Erneuerung der Stützmauer entlang der Bundesstraße in Ebrach begonnen. Deshalb ist die Bundesstraße innerorts zwischen Bamberger Tor und Klosterkirche auf einer Länge von 50 Metern voll gesperrt.Der Schwerverkehr wird großräumig über Füttersee und Aschbach umgeleitet. Der Pkw-Verkehr wird innerörtlich umgeleitet. Die Baumaßnahme soll bis Mitte September abgeschlossen sein.Das weit über 100 Jahre alte Stützbauwerk entlang der Bundesstraße ist nicht mehr standsicher und muss daher erneuert werden. Zunächst wird hinter der historischen Stützwand im Bereich des Gehsteigs eine Tragkonstruktion mittels zwölf Meter tiefen Bohrpfählen eingebracht. Die Natursteinwand wird dabei in Bereichen ausreichender Standfestigkeit erhalten. In den anderen Bereichen wird sie mit vorhandenem Material neu aufgebaut. Die Brüstung wird aufgrund mangelnder Höhe durch ein Geländer ergänzt.Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben des Bauamts auf rund 600 000 Euro. red