Bundespolizei hilft beim Krippenabbau

Die Polizei, dein Freund und Helfer: Junge Anwärter der in Bamberg stationierten Bundespolizei nahmen das jetzt wörtlich und halfen mit beim Abbau der Krippenausstellung in der Oberen Pfarre.

Wie die Pressestelle des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Bamberg berichtet, waren zur Vorweihnachtszeit Angehörige des Zentrums auf die Krippenschau in der Oberen Pfarre, welche immer vom 1. Advent bis zu Beginn der Fastenzeit zu besichtigen ist, aufmerksam geworden. In Gesprächen mit den Krippenfreunden habe sich herausgestellt, dass der Auf- und Abbau dieser riesigen Krippe einen enormen körperlichen und zeitlichen Aufwand darstelle.

Sofort sei klar gewesen: Die Bundespolizei mit ihren Massen an durchtrainierten, jungen Anwärtern könne - und wolle hier Hilfe leisten. So war schnell die Idee geboren, dass eine Gruppe von Auszubildenden im Rahmen ihres Verhaltenstrainings diesmal den Abbau der Krippe durchführt. Nach einer kurzen Anweisung packten 14 Polizeimeisteranwärter - junge Männer und Frauen - tatkräftig an und im Handumdrehen war die Krippe abgebaut. Der leitende Pfarrer der Oberen Pfarre, Matthias Bambynek, ließ es sich nicht nehmen und bedankte sich höchstpersönlich bei den jungen Helfern. red