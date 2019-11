Bundesligastart von Kotschenreuther misslingt

Nach dem makellosen Durchmarsch in der 2. Bundesliga Süd im Rollstuhl-Tischtennis hatte der Neufanger Sebastian Kotschenreuther mit seinem Partner Werner Burkhardt gehofft, in der 1. Bundesliga ein Wörtchen um den Klassenerhalt mitreden zu können. Doch bereits am ersten Spieltag im württembergischen Frickenhausen musste das Duo vom RSV Bayreuth II feststellen, dass in der höchsten deutschen Liga ein anderer Wind weht. Alle drei Begegnungen gingen verloren.

Da der zweite Aufsteiger, Alstersport Hamburg, seine Mannschaft inzwischen zurückgezogen hat, muss nur der Tabellenletzte der sieben verbliebenen Mannschaften absteigen. Da jedoch zehn der zwölf Spieler der sechs gegnerischen Teams auf die Teilnahme an den Paralympics in Tokio 2020 hinwirken, ist es ein sehr hoch gestecktes Ziel, den rettenden sechsten Rang zu erreichen.

RSV Bayreuth II - RSV Bayreuth I 1:4

In diesem Vereinsduell gelang Sebastian Kotschenreuther ein Auftakt nach Maß. Zum ersten Mal seit Einführung des Plastikballes konnte er die langjährige Bayreuther Nummer eins, Dietmar Kober, bezwingen (11:8, 11:7, 9:11, 11:8).

Gegen den Europameisterschaftsteilnehmer Jan Gürtler musste der Neufanger nach gewonnenem ersten Satz aber die Segel streichen (11:9, 6:11, 2:11, 8:11). Sein Partner Werner Burkhardt verlor seine beiden Einzel und auch das Doppel ging an die erste Bayreuther Vertretung.

RSV Bayreuth II - RSC Koblenz 0:5

Die Koblenzer präsentierten sich in bestechender Form. Zwar gelang Kotschenreuther im ersten Einzel gegen Christof Müller ein Satzgewinn, dieser sollte aber der Einzige im gesamten Spiel bleiben, so dass auch das Satzverhältnis mit 1:15 recht deutlich ausfiel.

RSV Bayreuth II - BSG Duisburg 0:5

Auch gegen Duisburg hatte die zweite Bayreuther Mannschaft keine Siegchance. Der 40-jährige Frankenwälder musste dem holländischen Europameisterschaftsteilnehmer Gerald van Grunsven nach bereits drei Sätzen zum Sieg gratulieren (5:11, 7:11, 10:12). Burkhardt gewann einen Satz gegen Weidemann.

Die Vorentscheidung zugunsten von Duisburg brachte das Doppel (10:12, 9:11, 4:11). Im zweiten Einzel blieb Kotschenreuther gegen Weidemann trotz 2:0-Satzführung im fünften Durchgang noch mit 9:11 auf der Strecke. Auch Burkhardt zog im Entscheidungssatz den Kürzeren.

Weiter geht es für Kotschenreuther und Burkhardt mit dem zweiten Spieltag in Frankfurt. Die Gegner sind dann Borussia Düsseldorf, SV Salamander Kornwestheim und der RSC Frankfurt. hf